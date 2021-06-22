الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 140 إصابة بكورونا خلال بطولة «كوبا أمريكا» لكرة القدم

كرة القدم
كرة القدم

جرى تسجيل 140 إصابة بفيروس كورونا خلال بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم  في البرازيل، مقابل 66 حالة سجلت حتى الخميس الماضي.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، إن بين 15235 اختبارًا كان عدد المصابين 0.9 بالمائة، مضيفًا  أن "معظم المتضررين هم من العمال وأعضاء المنتخبات والموظفين الخارجيين، بالمقارنة مع الأرقام السابقة، فإن معدل الإصابة بفيروس كورونا أقل، وهي علامة واضحة على أن الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية تعمل كما هو متوقع.

واعترفت "تشيلي"، الأحد الماضي، بانتهاك بعض لاعبيها في "كوبا أمريكا" بروتوكولات مكافحة الفيروس بالبطولة بعد أن زاروا حلاق فندق اللاعبين بمدينة كويابا البرازيلية.

وأصدر الاتحاد التشيلي لكرة القدم بيانًا قال فيه إنه "يعترف بانتهاك الفقاعة الصحية للفريق المشارك في كوبا أمريكا، مع الدخول غير المصرح به للحلاق الذي، على الرغم من اختباره السلبي للفيروس، لا ينبغي أن يكون خالط اللاعبين".

ولم يذكر الاتحاد التشيلي عدد ولا أسماء اللاعبين المعنيين، لكنه قال إنه سيتم تغريمهم.

وبدورها، قالت الحكومة البرازيلية، يوم الجمعة الماضي، إن 82 شخصًا على صلة بـ"كوبا أمريكا" أصيبوا بفيروس "كوفيد -19".

وأضافت أن المدن الأربع المستضيفة للبطولة، وهي: "ريو دي جانيرو وبرازيليا وكويابا وجويانيا"، لديها مشاكل تتعلق بالبطولة.

وتدخلت البرازيل كمضيف للطوارئ على الرغم من أن البلاد لديها ثاني أكبر عدد وفيات مسجل بسبب فيروس كورونا في العالم بواقع أكثر من 500 ألف حالة وفاة.

وأبلغ نصف المنتخبات التي تلعب في "كوبا أمريكا" عن حالات إصابة بفيروس كورونا، وبينها فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا وبيرو وتشيلي.

يشار إلي أن ، فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أمريكا اصابة كوبا كورونا كورونا في كوبا إصابة بكورونا كورونا في

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

عادل إمام يكشف سبب عدم عرض مسرحية «بودى جارد» بعد وفاة مصطفى متولى

تسجيل 140 إصابة بكورونا خلال بطولة «كوبا أمريكا» لكرة القدم

حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا