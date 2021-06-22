السودان: ندعم زيادة الإنتاج النفطى

أكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد، استعداد بلاده للتعاون مع دولة جنوب السودان، وتقديم الدعم اللوجستي لزيادة الإنتاج النفطي بدولة جنوب السودان، وتسهيل حركة معدات وآليات وخدمات النفط التي تخص حقول جنوب السودان.



وبحث وزير الطاقة والنفط السوداني، مع المهندس بور رينق المدير التنفيذي لشركة "نايل بيت" (المشغل الرئيسي لحقول النفط في دولة جنوب السودان)، آفاق تطوير التعاون الفني في مجال النفط.

وتطرق اللقاء إلى المسائل المتعلقة بتشغيل حقول دولة جنوب السودان، وزيادة الإنتاج النفطي، والاستفادة من المنشآت النفطية السودانية وتبادل الخبرات وبرامج التأهيل والتدريب المشترك بين البلدين.



وتناول "بور رينق" العمل المشترك في المجالات المقترحة في صناعة النفط، والتي تشمل معالجة المعلومات الجيوفيزيائية و الدراسات الفنية و الاستكشافات التطويرية المتعلقة بالانتاج النفطي.

وعلى صعيد آخر، أعربت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تقدير حكومة بلادها لكل دعم تقدمه الأمم المتحدة وأجهزتها للسودان، مثمنة العلاقات المتميزة بينهما.

والتقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، مع خديجة لوئنجاي المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".



وأكدت المهدي التطلع لدعم الأمم المتحدة في مجال التدريب و بناء القدرات للعاملين بالمؤسسات الحكومية و تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة.

وفي سياق متصل، جددت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي" (يونيسفا) بقوات أخرى، نظرا إلى "المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا و فقدان قواتها صفة الحيادية وهي شرط أساسي لإنجاز مهام البعثة".