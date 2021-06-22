العراق: ضبط شخصين و«زورق أجنبى» فى ميناء العمية بالبصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين و"زورق أجنبي" في ميناء العمية بمحافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت الخلية الأمنية - في بيان - أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية من إلقاء القبض على متهمين اثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي جنوبي العراق.

وأضاف البيان أن "القوات البحرية العراقية تمكنت من اعتراض الزورق الأجنبي، الذي كان يحمل في داخله مادة وقود الجاز"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مجلس المفوضين العراقيين جليل عدنان خلف، إن مفوضية الانتخابات متواصلة مع المنظمات الدولية المهمة على صعيد العالم، لإنجاح ملف المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في 10 من أكتوبر المقبل، وفي مقدمتها الأمم المتحدة .

وذكرت المفوضية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف استقبل وفدًا من الكادر المتقدم لوزارة الخارجية ضم وكيل الوزارة للشئون القانونية قحطان الجنابي، ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية عباس كاظم عبيد".

وحسب البيان فقد "بيّن القاضي جليل عدنان خلف في بداية اللقاء للوفد ما قامت به المفوضية من جهود في التواصل مع المنظمات الدولية المهمة على صعيد العالم، لإنجاح ملف المراقبة الدولية للانتخابات في 10 أكتوبر المقبل، وفي مقدمتها الأمم المتحدة من خلال بعثتها في بغداد التي واكبت جميع تحضيرات العملية الانتخابية، وأيضًا بعثة الاتحاد الأوروبي التي زار وفدها الاستطلاعي مقر المفوضية قبل أيام".

وأشاد رئيس مجلس المفوضين بدور وزارة الخارجية العراقية، التي أبدت حرصًا عاليًا من جانبها على تسهيل كل ما تحتاجه مفوضية الانتخابات، في جميع المراحل والمفاصل المتعلقة بالانتخابات.

من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية قحطان الجنابي حرص وزارته على تسهيل عمل المراقبين الدوليين؛ لأهمية إجراء هذه الانتخابات في أجواء تحظى بثقة الناخب العراقي وإرسال رسالة إلى العالم بأنها أجريت وفق أسس ومعايير شفافة.