تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة خلال حملة بالمنيا

قاد الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حملة رافقه خلالها فريق الاشغالات بمجلس مدينة المنيا، لرفع الاشغالات التي تعيق حركة المواطنين وتسيئ للشكل الحضارى لمدينة المنيا، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك الالتزام بقرارات اللواء محافظ المنيا والخاصة بمواعيد غلق كورنيش النيل.

تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة

أسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين، كما تم رفع الاشغالات من شوارع المدينة والتي تعيق حركة المواطنين والمركبات.

تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة

وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات متابعة الألتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والأحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتي أقرها مجلس الوزراء ومنها إرتداء الكمامة والإلتزام بمواعيد الغلق المقررة للورش والكافيهات والمقاهي مع تطبيق القانون بكل حزم مع المخالفين.

تحرير 21 محضر عدم ارتداء كمامة

وأشار إلي أن الوحدة المحلية تواصل أيضا حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة من شوارع وأحياء المدينة ومداخل القري لتوفير بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا وبالتوازي مع حملات صيانة وإصلاح وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات ولمبات الليد للأرتقاء بمنظومة الإنارة.