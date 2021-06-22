رئيس هيئة الأركان السودانى يؤكد استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الانتقالية

رئيس هيئة الأركان السوداني يؤكد استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الانتقالية

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، استعداد القوات المسلحة لدعم المرحلة الإنتقالية، ومساعدة ولاية جنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان) في استباب الأمن وفرض هيبة القانون.



وذكرت القوات المسلحة السودانية - في بيان - أن رئيس هيئة الأركان، استقبل اليوم الدكتور حامد البشير ابراهيم والي جنوب كردفان، وذلك بحضور الفريق الركن مجدي ابراهيم عثمان نائب رئيس هيئة الأركان للإمداد.



وتطرق اللقاء إلى جهود القوات المسلحة في حفظ الأمن والسلام المُجتمعي بالولاية، حيث دعا والي جنوب كردفان، القوات المسلحة إلى زيادة القوات على الأرض منعا للصراعات الداخلية.

وعلى صعيد آخر، أعربت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، عن تقدير حكومة بلادها لكل دعم تقدمه الأمم المتحدة وأجهزتها للسودان، مثمنة العلاقات المتميزة بينهما.

والتقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، مع خديجة لوئنجاي المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".



وأكدت المهدي التطلع لدعم الأمم المتحدة في مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمؤسسات الحكومية وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة.

وفي سياق متصل، جددت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن "قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي" (يونيسفا) بقوات أخرى، نظرًا إلى "المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية وهي شرط أساسي لإنجاز مهام البعثة".

والتقت وزيرة خارجية السودان، الدكتورة مريم الصادق المهدي، في الخرطوم، مع جراهام ميتلاند مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له للتباحث حول بعثة "يونيسفا" ومنطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان).



ورحبت وزيرة الخارجية السودانية بالوفد، مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به بعثة "يونيسفا" لحفظ السلام في منطقة آبيي.