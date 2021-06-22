وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل بمستشفى منوف العام

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، الإثنين، مستشفى منوف العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث أجرى جولة على أقسام الاستقبال والطوارئ، الكلى الصناعي، الحضانات، العناية المركزة، وقسم العزل بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، والتأكد من التدريب الجيد على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل، وذلك برفقة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولجنة من الإدارات الفنية بالمديرية، ومدير المستشفى.

كما تم التأكد من استكمال السجلات الطبية ومراجعتها، بالإضافة إلى المرور على الأقسام الداخلية ومتابعة خطوط السير للحالات المرضية وفرز الحالات.

وتابع وكيل المديرية إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية وعمل حصر للأعطال، ومراجعة بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوافر إسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على اتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وخلال جولته التفقدية استمع وكيل المديرية إلى آراء المواطنين المترددين على المستشفى وبعض المرضى؛ للوقوف على مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وحسن معاملتهم.

وفي نهاية الزيارة عقد وكيل المديرية واللجنة المرافقة اجتماعًا موسعًا مع مدير المستشفى، ورؤساء الأقسام، وعدد من أطباء المستشفى للوقوف على تلافي السلبيات ووضع الحلول العملية لها، وحثهم على بذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

كان ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة المنوفية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.