حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

ناشدت فتاة التيك توك حنين حسام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة الحكم في قضيتها والتى اتهمت فيها بالإتجار بالبشر.

وظهرت حنين حسام، منذ دقائق، في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "أنا أدمرت بكل معاني الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا هنزل فيديو أملى الأخير في ربنا والريس وأنا بطلب منك يا سيادة الريس إنك تعيد محاكمتي وبطلب منك إنك تنجد بنت من بناتك اتظلمت ومعملتش أي حاجة علشان يحصل فيها كده ولا علشان مستقبلها يضيع ولا علشان 10 سنين من حياتها يضيعوا، ولا علشان أمها يجيلها جلطة عليها ولا عملت أي حاجه علشان يحصل كل ده".

حنين حسام

وطالبت جمهورها بالتضامن معها أيضًا تجاه الحكم الذي صدر ضدها أمس هي ومودة الأدهم وآخرين.

الجدير بالذكر أن حنين حسام تبلغ من العمر 22 عاما، وتدرس في كلية آثار جامعة القاهرة، وتصنف ضمن الشخصيات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اشتهرت من خلال فيديوهات لها على موقع "تيك توك"، وكانت قبل "التيك توك" لها تواجد على تطبيق ميوزيكلي قبل أن يغلق وتتخذ من التطبيق الصيني منصة بدلا منه.

يتابع حسابها عبر التيك توك وفيس بوك ويوتيوب الملايين من المراهقين، ومحتواها يمكن تلخيصه في تقديم فيديوهات قصيرة تقوم فيها بالرقص على الأغاني خاصة المهرجانات، ومحاكاة كلماتها فيما يعرف بـ lipsing.

حنين حسام

لقبت نفسها بهرم مصر الرابع، وتصدرت قائمة الأكثر بحثًا على محركات البحث في مصر، خلال 2020.

وكانت قد تعرضت لحملة سخرية عقب نطقها بعض الكلمات الإنجليزية بطريقة خاطئة ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محاولاتها للظهور باللغة الأجنبية دون دراية كافيه منها.

حنين حسام

كانت حنين حسام قد أثارت الجدل بعد ظهورها في 2020 وهي تصنع مجموعة من الفيديوهات ترقص فيها على أغاني المهرجانات حتى استطاعت أن تحصد شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الملايين يتابعونها، وبعد ذلك تم تقديم عدة بلاغات ضدها اتهمتها بالإخلال بقيم الأسرة المصرية، فضلا عن اتهامات بالدعارة أعقبها الإتجار بالبشر، ما جعل الجميع يطالب بمحاكمتها، بينما خرجت على المواطنين لتستفزهم قائلة إنها هرم مصر الرابع.