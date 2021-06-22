إخلاء برج سكنى عقب اشتعال النيران فى أحد المطاعم المجاورة بالفيوم

شهدت، منذ قليل، منطقة العبودي بمدينة الفيوم حريق هائل داخل مطعم ببرج الماسة، أمام مستشفى الندي بدائرة قسم أول، واخلاء جميع السكان بالبرج.

وهرعت عدد من سيارات المطافي للسيطرة على الحريق وإخماده، واخلاء لجميع سكان بالبرج قبل أمتداد النيران بالطوابق العلوية أو حدوث أي انفجارات بمواسير الغاز الطبيعي بالبرج.

وقام الأهالي بالمنطقة والمارة بإزالة أي سيارات أمام البرج، حيث تواجدت سيارة ملاكي مجهولة لم يتعرف على صاحبها، أمام أحد المحلات بالبرج وكسر زجاجها للتمكن من إزالتها؛ تحسبا من تطاير شظايا نيران عليها واشتعالها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث أي إصابات أو وفيات، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وانتقال قسم الأدلة الجنائية لفحص ملابسات الحريق والوقوف على أسبابه.

مواجهات قوات الأمن مع تجار مخدرات

كان قد لقي 4 من تجار المخدرات مصرعهم في مواجهات شرسة مع قوات الأمن بالفيوم، والقبض على 5 آخرين ببؤرة خطرة لتجارة وتوزيع المخدرات بقرية سنهور البحرية، واللذين يتخذون منطقة تسمى بـ"الجنينة" مقرا لهم بعيدا عن الكتلة السكانية وسط الزراعات وسط حراسة بمجموعة كبيرة من إنتشار الكلاب المدربة ،علي الشم والسمع والرؤية عن بعد لمنع الاقتراب من المنطقة والتنبية المستمر للوكر لأخذ إحتياطتهم اللازمة.

كانت حملة معدة ومشكلة من قطاع الامن العام بالاشتراك مع قوات أمن الفيوم بإشراف اللواء رمزي بسيوني المزين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، وبقيادة حكمدار أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي وبإشراف العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، وبرئاسة الرائد محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة سنهور ومعاونيه النقيبان محمد الهاين ومهند سامي الشريف بتوجيه ضربة قاضية على أوكار المخدرات بدائرة المركز والقضاء عليها، والتي اتجهت للبؤرة بالسادسة من صباح اليوم الخميس.

كانت حملة مجهزة بمشاركة قطاعي الأمن المركزي ومكافحة المخدرات ومديرية أمن الفيوم بتحديد أماكن وبؤر وجود عدد من العناصر الإجرامية بمركز شرطة سنهور حيث تم إعداد أول مأمورية والتي استهدفت المأمورية مصرع 4 والقبض على 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة والسابق اتهامهم في عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا سلاح ومخدرات والشروع في قتل وأثناء المداهمة وبمجرد أقتراب القوات منهم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية مما دفع رجال الشرطة إلى التعامل معهم، وأسفرت المواجهة الأمنية عن مصرعهم 4 وعثر بداخل الوكر على كميىة من الأسلحة النارية وبنادق آلية وكميات من الذخيرة .

وأستهدفت المأمورية بإشراف حكمدار أمن الفيوم اللواء ثروت المحلاوي على عناصر إجرامية شديدة الخطورة فى أثناء وجودهم بوكر يسمي الجنينية وسط الزراعات بدائرة القسم ، اتخذها الجناة مركزا لبيع المواد المخدرة، وبمجرد مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، حيث تعاملت معهم القوات بالمثل، وأسفر التعامل عن مصرع 4 من العناصر الخطرة احدهما يدعيان "محمد صبري" ووالده يقضي عقوبة السجن بقضية مخدرات والأخر يدعى حسين بالعقد الثالث من عمرهما، ونقل الجثث لمشرحة مستشفى الفيوم العام.

كما تم القبض على 5 وعثر على 7 أسلحة نارية منهم 3 بنادق آلية وفردين خرطوش و3 أفراد وكمية كبيرة من الطلقات النارية، وجار تحرير المحضر اللازم للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.