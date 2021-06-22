الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هبوط أرضى يؤدى إلى غلق الطريق مؤقتًا بطريق بركة السبع فى المنوفية

هبوط أرضي بطريق بركة
هبوط أرضي بطريق بركة السبع

وقع هبوط أرضي، مساء اليوم، في مطلع كوبري بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، ما أدى إلى عمل تعديلات مرورية بعد غلق حارة واحدة في الكوبري، بالتنسيق مع إدارة مرور المنوفية والوحدة المحلية للمركز ومدينة بركة السبع.

 

وانتقل على الفور الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، مع محمود عبد الدايم ومحمود الطريني نائبا رئيس المدينة، إلى موقع الهبوط، وتم وضع حواجز وإشارات مرورية لحث السائقين على منع السير في تلك الحارة لحين الانتهاء من المشكلة.

 

وتعمل كافة الأجهزة على معالجة الهبوط بمطلع كوبري بركة السبع في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة بالتنسيق مع أميرة عادل، مديرة الري، وتم تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبري، بعد غلق إحدى حارات الكوبري التي تعرضت للكسر والهبوط.
 

وكان قد طالب أهالي قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع في المنوفية، بإنشاء عدد من المطبات الصناعية أمام الطريق، لحماية الأهالي من السيارات المسرعة.

 

وعلي الفور كلّف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور ياسر الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، بوضع مطبات جديدة أمام قرية الروضة، على طريق مصر إسكندرية الزراعي، سلامة الأهالي وتلبية لمطلب العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أن الطريق أمام قرية الروضة، من أكثر الطرق الحيوية بالمدينة والأكثر ازدحامًا، ما يستدعي وجود مطبات لإلزام السيارات بتهدئة سرعتها، ويتمكن المشاة من عبور الطريق في أمان.

 

وأكد الدكتور ياسر الجندي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، أن المطبات القديمة كانت موجودة، لكن الطريق الآن يتم رصفه، بعد وضع المطبات، لتأمين حياة المواطنين من أهالي قرية الروضة.

هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
هبوط أرضي بطريق بركة السبع
اجراءات محافظة المنوفية محافظ المنوفية تعديل مسار مروري غلق الطريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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