الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

دور المجالس المحلية فى الحياة السياسية.. ندوة تثقيفية بالوادى الجديد (صور)

ندوة تثقيفية بالوادى
ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

 نظم حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية عن دور وأهمية المجالس المحلية وأثرها في الحياة السياسية. 

 

قال الدكتور عصام الكومي مدير إدارة الفرافرة البيطرية وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إنه جرى تنظيم ندوة بمقر قاعة المحاضرات بمركز شباب قرية " الكفاح" بحضور لفيف من شباب القرية وقياداتها الطبيعية. 

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ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

أوضح الكومي، أن الندوة تناولت تعريف الحاضرين بدور المجالس المحلية ، ومنها تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية، والموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير، اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة، وإقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية، اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى، وفرض الرسوم ذات الطابع المحلى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها.

 

 وأشار الكومي، إلى أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

 

وفي نفس السياق نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بمدينة موط عن إدارة المشروعات وطرق تسويق المنتجات. 

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ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر نادي الداخلة الرياضي بمدينة "موط"، وحاضر فيها الدكتور أحمد حنفي، المحاضر الاقتصادي وخبير التنمية الاقتصادية وبمشاركة لفيف من شباب وسيدات المركز وقراه.

 

 أوضح عبد الغني، أن الندوة بعنوان " كيف تدير مشروعك وتسويق المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة مشكلة البطالة. 

 

وأشار عبد الغني، إلى أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

 

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مستقبل وطن الفرافرة الوادي الجديد ندوة تثقيفية المجالس الحياة السياسية الاسكان التخطيط العمراني

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