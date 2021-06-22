الأول على «إعدادية الفيوم»: حلم حياتى أكون دكتور
قال محمد بدوي محمد عيد، الطالب بمدرسة مجمع سنورس للتعليم الأساسي، بإدارة سنورس التعليمية، والأول على محافظة الفيوم بالشهادة الإعدادية، إن تحقيق المركز الأول على مستوى المحافظة ضمن عدد كبير جدًا من الطلاب هذا العام في الإعدادية يحتاج إلى مذاكرة وبذل جهد كبير للوصول للتفوق والتميز.
وأضاف لـ"الدستور"، أنه تفاجئ منذ قليل بأنه الأول على المحافظة، مشيرًا إلى أنه لم يصدق ما حدث وأنه كان يظن أنه الأول على المدرسة أو الإدارة، مؤكدًا أن حلمه أن يكون طبيبًا، وأنه يفعل كل جهده للوصول لحلمه، وأن مثله الأعلى دكتور مجدي يعقوب، وأحمد زويل.
واستكمل حديثه قائلًا: «لدي ٤ أشقاء أنا أكبرهم، وكانت مذاكرتي 5 ساعات في اليوم، وكنت أخذ دروس في جميع المواد»، موضحًا أن كورونا لم تؤثر في مذاكرته وكان يتحدى كافة الظروف، متمنيًا أن يكون طبييًا، فحلم عمره الالتحاق بكلية الطب.
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64 %
واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء أمس الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالبًا وطالبةً، حضر منهم 57 ألفًا و 29 طالبًا وطالبةً، نجح من بينهم 49 ألفًا و 404 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح بلغت 86,64 %.
ولفت المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالبًا بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالبًا بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.
وكشف "الأنصاري"، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93,52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06 %.
وقدم محافظ الفيوم التهنئة للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.