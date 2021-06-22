الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأول على «إعدادية الفيوم»: حلم حياتى أكون دكتور

الأول على الشهادة
الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم

قال محمد بدوي محمد عيد، الطالب بمدرسة مجمع سنورس للتعليم الأساسي، بإدارة سنورس التعليمية، والأول على محافظة الفيوم بالشهادة الإعدادية، إن تحقيق المركز الأول على مستوى المحافظة ضمن عدد كبير جدًا من الطلاب هذا العام في الإعدادية يحتاج إلى مذاكرة وبذل جهد كبير للوصول للتفوق والتميز.

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الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم 

وأضاف لـ"الدستور"، أنه تفاجئ منذ قليل بأنه الأول على المحافظة، مشيرًا إلى أنه لم يصدق ما حدث وأنه كان يظن أنه الأول على المدرسة أو الإدارة، مؤكدًا أن حلمه أن يكون طبيبًا، وأنه يفعل كل جهده للوصول لحلمه، وأن مثله الأعلى دكتور مجدي يعقوب، وأحمد زويل.

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الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم ووالده

واستكمل حديثه قائلًا: «لدي ٤ أشقاء أنا أكبرهم، وكانت مذاكرتي 5 ساعات في اليوم، وكنت أخذ دروس في جميع المواد»، موضحًا أن  كورونا لم تؤثر في مذاكرته وكان  يتحدى كافة الظروف، متمنيًا أن يكون طبييًا،  فحلم عمره الالتحاق بكلية الطب.

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الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم وأسرته

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86,64  %

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء أمس الإثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86,64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبدالله وكيل المديرية.

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الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم وأسرته

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالبًا وطالبةً، حضر منهم 57 ألفًا و 29 طالبًا وطالبةً، نجح من بينهم 49 ألفًا و 404 طلاب وطالبات، بنسبة نجاح بلغت 86,64 %.

ولفت المحافظ، إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالبًا بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالبًا بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.

وكشف "الأنصاري"، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93,52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06 %.

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الأول على الشهادة الإعدادية بالفيوم

وقدم محافظ الفيوم  التهنئة للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهًا مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، موضحًا أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

الاول الشهادة الاعدادية بالفيوم حلم حياتي دكتور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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