تونس تشكر الإدارة الأمريكية لإدراجها ضمن قائمة المنتفعين بلقاح كورونا

أعربت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين، عن فائق تقديرها لقرار الإدارة الأمريكية بإدراجها ضمن قائمة الدول ذات الأولوية في الانتفاع بالبرنامج الأمريكي لتوفير جرعات لقاحات ضدّ جائحة كورونا كوفيد-19.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان لها أن هذه المبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة الأمريكية بالجمهورية التونسية، وتُرسّخ الرغبة المشتركة للقيادتين في البلدين من أجل مزيد تعزيز قيم التضامن والتعاون لا سيّما في مثل هذه الظروف الدقيقة التي يمرّ بها العالم.

كما تُترجم هذه المبادرة الوعي المشترك بضرورة التحرّك الجماعي من أجل المواجهة الناجعة لهذه الجائحة والحدّ من تداعياتها السلبية على العالم وذلك وفق بيان رئاسة الجمهورية التونسية.

قيس سعيد يوجه بمجابهة كورونا

وقالت الرئاسة التونسية في وقت سابق إنه تجسيدا للتعليمات المتواصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بتكثيف التحرك الدبلوماسي من أجل التسريع في عملية جلب اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19، وصلت شحنة جديدة من اللقاحات ضدّ الفيروس تُقدّر بـــ 500 ألف جرعة قادمة من الصين

واوضحت الرئاسة التونسية أول أمس انه نتيجة لانتشار عدوى فيروس كوفيد 19، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، تخصيص مستشفى عسكري ميداني بالقيروان لمواجهة هذا الوضع الصحي ولمعاضدة الجهود التي يبذلها الإطار الطبي و شبه الطبي بالجهة.

وتنفيذا لتعليمات رئيس تونس بتخصيص هذا المستشفى بأسرع الأوقات، ستتحول وحدات من الإدارة العامة للصحة العسكرية في الساعات القليلة القادمة إلى القيروان للشروع في تركيز هذا المستشفى الميداني وذلك وفق بيان الرئاسة.

ارتفاع إصابات كورونا في تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 2478 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 385 ألفًا و428 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل 80 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 آلفًا و118 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 3690 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 18 ألفا و269 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 484 حالة، إلى جانب 122 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.