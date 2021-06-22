إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق ببنى سويف

أصيب شخص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة فيصل التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة فيصل التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصاب ويدعى "عادل. ش. م" 60 سنة، ومقيم سدمنت الجبل بمركز إهناسيا مصابًا بغيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق منفصل، أعلنت شيماء كرم، رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، ورود بلاغ على خط نجدة الطفل متضمنًا الإشارة إلى قيام أحد المواطنين بقرية بني سليمان مركز بني سويف، بإجراء عملية ختان لبناته الثلاث، وذلك بالمخالفة للمادة 242 من قانون العقوبات الذي يجرم عملية ختان الإناث.

وفور ورود البلاغ الذي حمل رقم 27054/7 على خط نجدة الطفل 16000، فقد قامت لجنة من مديرية الصحة ووحدة شئون المرأة وحماية الطفولة بديوان عام المحافظة، بالتوجه لموقع البلاغ، وتم الكشف والفحص المبدئي بمعرفة طبيبة "أخصائية نساء وتوليد"، والذي أثبت أنه قد تم ختان بنت واحدة فقط منذ أسبوع، وعدم ختان شقيقتيها.

وأضافت شيماء كرم، رئيس الوحدة، أنه تم عرض الموضوع من خلال مذكرة تفصيلية على الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والذي وجه بمخاطبة المستشار المحامي العام، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال تلك الواقعة.