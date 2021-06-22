الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«كيف تدير مشروعك على فيسبوك» فى ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

ندوة تثقيفية بالوادى
ندوة تثقيفية بالوادى الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيفية بمدينة موط عن إدارة المشروعات وطرق تسويق المنتجات.

قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إنه جرى تنظيم الندوة بمقر نادي الداخلة الرياضي بمدينة "موط"، وحاضر فيها الدكتور أحمد حنفي، المحاضر الاقتصادي وخبير التنمية الاقتصادية وبمشاركة لفيف من شباب وسيدات المركز وقراه.

وأوضح عبد الغني، أن الندوة بعنوان "كيف تدير مشروعك وتسويق المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي في التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة مشكلة البطالة. 

وأشار عبد الغني، إلى أن الندوة جرى تنظيمها تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب، وجمال آدم أمين الحزب بالوادي الجديد.

وفي سياق آخر، نظم حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، ندوة تثقيف سياسي عن أبرز القضايا السياسية على المستوى الداخلي والخارجي.

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له،  إنه جرى تنظيم الندوة بمقر مركز شباب الفتح بدينة موط بالداخلة، وتضمنت الندوة 4 محاور هي الدور المصري العظيم تجاه القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الأخير على غزة، مياه النيل والأمن القومي المصري والدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه، تمكين المرأة سياسيا، تعميق قيم الولاء والانتماء نحو الوطن.

وأضاف عبد الغني، أن الندوة تأتي في إطار دور الحزب في توعية الجماهير بالقضايا السياسية المعاصر على المستوى الداخلي والخارجي، وحاضر فيها كل من صابر محمد مرسي، الأمين المساعد للحزب بالمركز، أيمن أحمد حنفي أمين التنظيم بالمركز، هبه بدر أمينة المرأة بالمركز، المهندس رأفت خليفة، أمين الوحدة الحزبية بمدينة موط ونائب رئيس مركز الداخلة سابقًا. أشار عبد الغني، إلى أنه جرى تنظيم الندوة تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.

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مستقبل وطن الوادي الجديد ندوة تثقيفية ادارة المشروعات تسويق المنتجات التوعية

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