السجن 10 سنوات لـ4 متهمين خطفوا طفل وطلبوا فدية 400 ألف جنيه بدمنهور

قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثامنة " برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوى وعضوية المستشارين عادل مصطفى الشاذلى وشريف أمام الحيلة وبحضور عمر شريف وكيل النائب العام وسكرتارية إبراهيم متولى بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، قاموا بتاريخ 23 /10/ 2020 بدائرة مركز كوم حمادة بخطف الطفل فارس عنتر محمد عبد الكمال، وطلبوا فدية مبلغ 400 ألف جنيه.

ترجع وقائع الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغا من عنتر محمد عبد الكمال جاد الله مزارع، ومقيم قرية كفر بولين بمركز كوم حمادة باختفاء نجله (فارس) مواليد 12 أكتوبر 2008 أثناء قيامه بالصيد وتلقيهم اتصالا تليفونيا عقب ذلك من مجهول على رقم الهاتف المحمول الخاص بوالدة الطفل وأخبرهم المتصل أنه قام بخطفه وطلب فدية مالية قدرها 400 ألف جنيه نظير إطلاق سراح الطفل.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبية وأعادة الطفل المخطوف لأسرته.

وبعد استئذان النيابة العامة تم تتبع الهاتف المحمول الذى يستخدمة المتهمون وبالتحرى حول خط سير المتهمون توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة أيتاى البارود، وهم كلا من: "أدهم .ر.م"، 36 سنة، تاجر ومقيم بعزبة موسى الجمل مركز أيتاى البارود، و"السيد.م .أ.س" 30 سنة سائق ومقيم بقرية جعيف مركز أيتاى البارود، و"باز.م. أ .ش" 37 سنة تاجر ومقيم عزبة السلام مركز أيتاى البارود، و"حسام.ح .ر.ك"، 32 سنة، سائق، ومقيم بقرية زرزورة مركز أيتاى البارود وبعد تضيق الخناق على المتهمين وأماكن أخفائهم الطفل المخطوف قام المتهم الرابع بإطلاق سراحه.



وتمكن ضباط مباحث مركز كوم حمادة من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة لمرورهم بضائقة مالية وحاجتهم لأموال، وقرر المتهمين الثلاثة من الأول للثالث بقيامهم بخطف الطفل بالأكراه بأن قاموا باقتياده عنوة ودفعه داخل السيارة قيادتهم بعد أن زعموا سؤاله عن الطريق وقاموا بمساومة أهلية الطفل عقب ذلك وطلب فدية مالية واحتجزوا الطفل المجنى عليه، كما قام المتهم الرابع بالسماح للمتهمين بأستخدام منزله لاحتجاز الطفل مع علمه باختطافه.

وبعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة جنوب دمنهور الكلية برئاسة أحمد رجب وأحالهم المستشار دكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية محبوسين لمحكمة جنايات دمنهور حيث تداولت القضية وأصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.