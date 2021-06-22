التضامن: نعمل على حصر أعداد ضحايا حادث قطار حلوان

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جارِ حصر أعداد الضحايا من الوفيات والمصابين بحادث قطار وأتوبيس نقل عمال تابع لأحد المصانع، في منطقة كفر العلو فى حلوان، لصرف المساعدات العاجلة المقررة وفقا للقانون.



وأضافت الوزارة، أن اللجان الإغاثة التابعة لمديرية التضامن في القاهرة انتقلت إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم المصابين وأسر المتوفين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن مصرع مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان في القاهرة.

وتتمثل مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.

وتقوم وزارة التضامن بالتنسيق بشكل مستمر مع غرفة العمليات المركزية للهلال الاحمر وأفرعه على مستوى الجمهورية وأفرع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة أي حوادث طارئة، فضلا عن الاتفاق مع المحافظات ورؤساء الأحياء والمراكز لتحديد أماكن الإيواء لتجهيزها لتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الازمة وتقديم كافة سبل الدعم.



وتجري الوزارة نماذج محاكاة لسيناريوهات أزمات في كل المحافظات بالتعاون بين مديريات التضامن ومديريات أخرى كالشباب والرياضة والصحة والنقل والتموين لتجويد الأداء حال وقوع أزمة وتدريب لجان الإغاثة بالمديريات على التعامل مع سيناريوهات حدوث.

كما يعد الهلال الأحمر المصري إحدى الجمعيات الوطنية التي تعمل في مجال إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الوزارة وتتضمن مهامها الاستعداد الجيد من خلال تجهيز فرق للطوارئ ومخازن استراتيجية من المواد الإغاثية لاستخدامها حين الحاجة، كما تقوم هذه الفرق بالتواصل أيضا مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة توقعات الأرصاد لأي سيول أو تقلبات جوية محتملة.