«التخطيط»: 1.5 مليار جنيه لمشروعات الطرق والمناطق غير المخططة بالوادى الجديد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 1.5 مليار جنيه لتنفيذ 45 مشروعًا لرفع كفاءة خدمات المرافق الأساسية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021.

وأوضحت وزارة التخطيط، في تقرير لها حصلت على نسخة منه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد تشمل إحلال وتجديد وتطوير ورصف محور ربط بين التنيدة بالداخلة ومنفلوط بأسيوط 250 كم بتكلفة 747.3 مليون جنيه، واستكمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة بمساحة 101.7 فدان بتكلفة 200 مليون جنيه، واستكمال تطوير المناطق غير الآمنة بعدد 1566 وحدة غير آمنة بتكلفة 78.3 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادي الجديد شملت أيضًا استكمال إنشاء ورصف محور ربط بين الفرافرة وديروط بطول 285 كم بتكلفة 55.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى استكمال إنشاء طريق بطول 96 كم يربط بني مزار بالمنيا ويتجه غربًا عبر الصحراء الغربية حتى مدينة الباويطي عاصمة الواحات البحرية بتكلفة 40 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالى عدد المباني السكنية بمحافظة الوادي الجديد تبلغ 55.5 ألف مبنى، منهم 49.8% نسبة المباني المتصلة بمرافق الصرف الصحي، و92.1% نسبة المباني متصلة بمرافق المياه، ويبلغ عدد محطات الصرف الصحي 19 محطة بقدرة فعلية 45 ألف م3/ يوم، و72 محطة مياه نقية تنتج 60 مليون م3/ يوم.

الجدير بالذكر أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد يصل إلى 153 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 20/2021 تبلغ 5,8 مليار جنيه بنسبة زيادة 21% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الوادي الجديد بخطة عام 20/2021 ، تم توجيه استثمارات بقيمة 1,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 25,5%، ويخص قطاع البترول استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 29,3%، ويخص قطاع الكهرباء 1,4 مليار جنيه بنسبة 23,8%، إلى جانب توجيه 366,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 6,4%، علاوة على توجيه 276 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 4,8%، ، بالإضافة إلى توجيه 593,4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10%.