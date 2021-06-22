تذاكر معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ52 مجانية للجمهور

كشف مصدر مسئول من داخل وزارة الثقافة، عن أن تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، ستكون مجانية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ستعلن ذلك اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في مركز المؤتمرات بالتجمع الخامس، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان أيضًا عن كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الـ52.

وأكد أن حجز تذاكر المعرض سيكون عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، التي سيتم إطلاقها اليوم، وسيتم من خلالها تسجيل الحضور، ويمكن للزائر فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال محرك البحث جوجل.



ويتطلب الحجز الالكتروني، من الجمهور إدخال البيانات الشخصية المطلوبة "الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع"، ثم يتم إرسال نسخة من التذكرة عبر رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني تحتوى على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.



ويجري خلال هذه الفترة تحميل كل أغلفة الإصدارات والكتب المشاركة بها دور النشر المختلفة، حتى يتمكن الجمهور من تحديد أولوياته من اقتناء الأعمال المختلفة قبل وصوله المعرض، ومن ثم تقليلا للكثافة التي يمكن أن يشهدها المعرض، نظرا لاقتصار دخول المعرض على أعداد محدودة من الجمهور.

المعرض يشارك فيه قرابة ال ٧٠٠ دار نشر مصرية، وعربية وأجنبية، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وباقي الوزارات.

وكانت قد شدد وزيرة الثقافة على تخصيص غرفة عمليات دائمة للمعرض وخدمة دعم فني وخدمة عملاء «أون لاين» على المنصة وعلى تطبيق «واتس آب»، كما شددت على ضرورة التيسير على رواد المعرض هذا العام، واعتبارها دورة استثنائية، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربعة، ومراعاة مسافات التباعد بين أجنحة العارضين.