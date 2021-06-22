«محليات بنى سويف» تواصل المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بتكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة، والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة محمد بكري بمعاينة قطعة أرض بقرية قمن العروس تمهيدًا لإنهاء إجراءات تخصيصها بهدف إنشاء مركز للغسيل الكلوي لخدمة المرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تم متابعة ملف مد شبكات الصرف الصحي المزمع تنفيذه لقرية ونا القس وإنفسط وأبويط، ومن ناحية أخرى تابعت الوحدة الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة سلفا.

وتم رفع 75 طن من القمامة وتوريدها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي، إضافة إلى رفع 100 نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز، وتجميل منطقة واحة ميدوم وجمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي الميمون وإطواب وميدوم وأبو صير الملق وقمن العروس وإنفسط.

كما وتقوم المجالس القروية بصيانة الكهرباء وأعطال مياه الشرب والصرف الصحي، وتجفيف المياه الجوفية، وتغطية المصارف، وتبطين الترع.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

وتبين من التقرير الذي يعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم"أمس الأحد"إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 2250 مترًا بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 562 حالة تعد على مساحة إجمالية 212 ألف و111 متر مربع، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم.