الأدب فضلوه على التريند!

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مخطئ من يظن أن ما يجري الآن على الساحة الفنية هو إبن وقته، أو نتاج عصره، أو وليد لحظته ..

فالموضوع قديم ومتأصل، ضارب بجذوره إلى ما قبل جيلنا بجيل واحد على الأقل، فلا تدهش يا مولانا، من تصريح للفنانة فلانة عن الفنان فلان، أو رد فلان على علان، أو تعليق ترتان على مشكلة فلان مع علان.

وما دمت قد اخترت لنفسك إشغال نفسك بنفسك بما لا ينفعها، واكتفيت بالجلوس على مقاعد المتفرجين المشاركين للجميع في كل ما يقولونه أو يفعلونه " ولو بالمتابعة"، وصرت ترسًا أساسيًا، بل أنت الترس الأهم في ماكينة صنع ونجاح وتربح كل أولئك الذين ذكرناهم، فلا تنزعج ولا تتضايق!

فيما يخص التصريحات والردود، الموضوع قديم مثلما قلت لك، سبق وأن استخدمه القدامي تارة للدعاية، وتارة للنكاية، وكذا يستخدمه بعض المعاصرين للفت الانتباه عادة، وللتذكير بالوجود غالبًا، ولاعتلاء " التريند" دائمًا.

وسأذكر لك الآن موقفًا واحدًا، كفيلًا بالدلالة التامة على ما أقول...

وقد جرت أحداثه قبل ما يربو على أربعين عامًا كاملة، بطله مطرب مشهور، أراد أن يصيد عصفورين بحجر واحد، وأظنه قد نجح، فقد شهد له كل من عاصروه بأنه" الله يرحمه" كان شخصًا شديد الذكاء!

في أواسط سبعينيات القرن الماضي، تلقي الفنان سمير صبري مقدم برنامج "النادي الدولي" اتصالًا من صديقه المطرب عبدالحليم حافظ من العاصمة البريطانية لندن، حيث أخبره الأخير عن قرب عودته للقاهرة، وطلب إليه استضافته في الحلقة القادمة من البرنامج بصحبة الفنانة نيللي، على أن يحضر له فنجانًا من القهوة، لم يعرف سمير وقتها سببًا لطلبات عبدالحليم، ولكنه وافق علي أية حال!

أتت نيللي، وأحضروا له الفنجان، وتبين لسمير فيما بعد، أن عبدالحليم كان قد طلب نيللي خصيصًا "ليغيظ" بها سعاد حسني (آدي العصفور الأول) وكانت العلاقة بينهما قد توترت كثيرًا في تلك الفترة، فأراد حليم إرسال رسالة مكايدة لسعاد بظهور الجميلة نيللي إلى جواره على الشاشة، وقال اإنها ستشاركه بطولة فيلمه القادم، وأما عن الفنجان، فكان بغرض الدعاية لأغنيته الجديدة، لأنه قد أعطاه لنيللي أثناء الحوار ثم فاجأهم جميعًا بأن قال، جلست والخوف بعينيها، تتأمل فنجاني المقلوب .. ده نزار قباني، وقارئة الفنجان، ودي غنوتي اللي جاية بتاعة شم النسيم (العصفور التاني) كان هذا قبل ٤٠ عامًا كاملة، أي قبل عصر النت، والهاشتاجات والتريند والملايين المملينة والسيارات الفارهة، والعقول المجوفة الفارغة، صحيح أن الأساليب قد اختلفت كثيرًا أو تطورت، ولكن ظلت الأهداف واحدة، لم تخرج عن الدعاية، أو المكايدة والنكاية، أو إيصال الرسائل، أو ركوب التريند، أراد عبدالحليم زمان إغاظة سعاد حسني ووجد الوسيلة المناسبة فاستغلها، فهل اختلف الحال الآن؟، أراد أيضًا ( اعتلاء تريند زمنه) باجتذاب أكبر عدد من الجماهير لحضور حفلته القادمة، وسعى لازدياد نسبة المشاهدة، من خلال الإعلان عنها عبر الوسيلة الأقوى أيامها، فما الذي تغير الآن أو اختلف أو تبدل؟!

جلسنا جميعًا فى مقاعد المتفرجين، المستائين المتأففين حينًا، والمنتقدين المستهجنين أحيانًا، والمعلقين الساخرين، والمساهمين الدائمين في ازدياد أعداد مشاهديهم، وكل ما يترتب عليه بعدها، من امتلاء ليس فقط لخزائنهم، وأحزمة بطونهم، وحمامات السباحة في قصورهم بالأموال، بل وإمتلاء نفوس بعضهم بالكبر والغرور والتعالي والصلف والخيلاء.

لماذا لا نقاطع المتجاوزين منهم؟ لماذا لا نتجاهلهم؟، لماذا لا ننحيهم جانبًا خارج إطار اهتمامنا، لماذا نسهم دون أن ندري في إصابة بعضهم بتضخم الأنا الداخلية، والأرصدة المالية، سواء وضعوها كلها في البنوك، أو وضعوا نصفها في البنك ونصفها الآخر في البيت؟!

لنجرب ونقاطع المتجاوزين ولو مؤقتًا، ونستمر في الإشادة بالجادين المجدين المجيدين، وقد بدأت بنفسي، وعثرت على ضالتي، في لقاء تليفزيوني قديم شاهدته بالأمس لعميد الأدب العربي طه حسين بصحبة كوكبة من الأدباء والمفكرين، كان الحوار ماتعًا وممتعًا، مفيدًا وقيمًا، تأكد لي من خلاله أن " الأدب فضلوه على التريند "!

حفظ الله بلدنا، وأعان قائدنا وزعيمنا.