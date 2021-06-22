إخماد حريق فيلا بمنطقة التجمع الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمساعدة الأهالى من إخماد حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب داخل فيلا وقام الأهالى بإخماده وقام رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة أخرى وجارى الوقوف على ملابساته.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

ويكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء، نظرا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، مشيرا إلى أن هناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدائرة الكهربائية في المباني.