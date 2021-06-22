الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دعوات لإطلاق أكبر حملة مقاطعة لمنتجات الاحتلال الإسرائيلي في «جنين»

مقاطعة منتجات الاحتلال
مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في "جنين"، ضرورة التمسك بوحدة الشعب الفلسطينى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، والانطلاق بأكبر حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال.

وأشادت القوى، خلال اجتماعها بمقر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، أمس الإثنين، في جنين، بصمود الأهالى في القدس وغزة، وبيتا، وكل أرجاء الوطن.

ودعت إلى توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية بكل نقاط التماس ضد الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعت الهيئات المحلية إلى إعفاء المحال التجارية الخالية من منتجات الاحتلال الإسرائيلي من رسوم الترخيص، من أجل تعزيز ودعم المنتج الوطني، وإنهاء انتشار منتجات الاحتلال في الأسواق الفلسطينية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

فى وقت سابق اليوم، شارك مئات الفلسطينيين من محافظة طوباس، في مسيرة بمنطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، منددين بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، وردا على مسيرة دعت لها جماعات استيطانية متطرفة.

من جهته،أفاد أمين سرحركة فتح في "طوباس" محمود صوافطة، أن المسيرة تهدف لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه، الذين يحاولون فرض وقائع استيطانية على الأرض، بأن الأغوار فلسطينية.

وأكد صوافطة أن مئات المواطنين توافدوا من كافة مناطق محافظة طوبلس للمشاركة في المسيرة ورفعوا علم فلسطين، فيما لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من الوصول بسبب حواجز الاحتلال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت مفرق عين الحلوة وحاجز تياسير لمنع مشاركة المواطنين في المسيرة.

فيما أصيبت ظهر أمس الإثنين، 4 أطفال بين (12 و14 عاما)، بحروق في الوجه بعدما رش مستوطن غاز الفلفل عليهن، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلا عن مصادر محلية، بأن مستوطنا رش 4 طفلات بغاز الفلفل أثناء تدريب على أداء الدبكة في فعالية فنية بالحي، مما أدى لإصابتهن بحروق في الوجه.

القوى الوطنية جنين الشعب الفلسطيني الإحتلال الإسرائيلي حركة مقاطعة “إسرائيل

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