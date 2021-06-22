إصابة 20 فلسطنيًا على يد قوات الاحتلال فى حى الشيخ جراح

اعتدى مستوطنون على أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين وأصابوا 20 مواطنا، خلال قمعهم للأهالي الذي خرجوا للدفاع عن أنفسهم.

وأفاد عدد من سكان الحي، بأن المستوطنين، بحماية ومساندة قوات الاحتلال، هاجموا المنازل بالحجارة الأمر الذي تسبب بحالة من الرعب خاصة في صفوف الأطفال، وأحرقوا منزل عائلة القاسم ومنعوا الشبان من إخماد النيران.

كما أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين واعتدوا على آخرين بالضرب وبغاز الفلفل، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 20 إصابة جراء اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الحي، 3 منها جراء غاز الفلفل، و13 بالغاز المسيل للدموع، وإصابتان بالمطاط، وإصابتان جراء الاعتداء بالضرب، أحدهما رجل مسن أصيب برأسه نقل إثرها للمستشفى.

وأضافت الجمعية أن المستوطنين هاجموا مركبة إسعاف تابعة لها بالحجارة، فيما استهدفت قوات الاحتلال مركبة إسعاف أخرى للجمعية بالمياه العادمة بشكل مباشر.

وفى السياق، قال الناشط صالح ذياب، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى الأطرش وأحمد أبو خضير خلال قمعها للمواطنين الذين خرجوا للتصدي للمستوطنين، كما اقتحمت منزل عائلة الكرد.

وفى وقت سابق، شارك مئات الفلسطينيين من محافظة طوباس، في مسيرة بمنطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، منددين بانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة، وردا على مسيرة دعت لها جماعات استيطانية متطرفة.

من جانبه، أفاد أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة بأن المسيرة تهدف لإيصال رسالة للاحتلال ومستوطنيه، الذين يحاولون فرض وقائع استيطانية على الأرض، بأن الأغوار فلسطينية.

وأكد صوافطة أن مئات المواطنين توافدوا من كافة مناطق محافظة طوبلس للمشاركة في المسيرة ورفعوا علم فلسطين، فيما لم يتمكن عدد كبير من المواطنين من الوصول بسبب حواجز الاحتلال، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.