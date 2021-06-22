رئيس مدينة القرنة بالأقصر يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» (صور)

تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها بقرية القبلى قامولا.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات، كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين، كما تفقد محطة المياه المرشحة بالقرية.

مشروعات «حياة كريمة»

واستقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، كل من المهندسة رقية حماد المكلفة بمنصب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والتي كانت تعمل رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بأسوان.

جاء ذلك بحضور كل من المهندسة فاطمة علي فهمي المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالأقصر، والعميد يحيى عبدالمنعم عبدالرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والذي انتهت خدمته بالأقصر وكلف بمنصب المشرف العام على المكتب الفني بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

ورحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمهندسة رقية حماد، مقدمًا لها التهاني بمنصبها الجديد، متمنيًا أن تساهم بدورها في تطوير مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

مشروعات «حياة كريمة»

كما توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالشكر للعميد يحيى عبدالمنعم عبدالرشيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لمجهوداته في دعم وتطوير مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.