الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: انكماش صادرات مصر من الفواكه لـ121.4 مليون دولار خلال 3 أشهر

الفواكه
الفواكه

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انكماش صادرات مصر من الفواكه الطازجة إلى حدود 121.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 326.1 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 204.6 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى أن صادرات برتقال طازج بلغت 81.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 201.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 120 مليون دولار خلال عام، ويوسفى طازج بقيمة  46.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 59.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، أن صادرات مصر من فراولة طازجة بلغت 43.2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021  مقابل 40.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
   
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).
 
وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع  قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

الاحصاء صادرات مصر واردات فواكه

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