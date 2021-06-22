الأولى على الإعدادية بالغربية: أربع ساعات أطول مدة للمذاكرة فى اليوم

أكدت رحمة خالد محمود النقيب، الطالبة بمدرسة اللواء ممدوح الجوهري الإعدادية بإدارة زفتى التعليمية، والحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بالغربية بمجموع 280 من 280، إنها لم تتوقع تحقيق هذا النجاح، لكنها توقعت حصولها على المركز الأول بالمدرسة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها اجتهدت وبذلت جهدهًا متوسطًا خلال العام الدراسي حتى تحقق مركزًا متقدمًا دراسيًا، ولا تُصاب بفتور أو ملل من طول العام الدراسي.

رحمة الأولي علي الإعدادية وأسرتها

وأوضحت أنها علمت بخبر حصولها على المركز الأول على المحافظة من صديقة والدتها، وبعدها بىتصال هاتفي من "الدستور"، بعدها ىتصل بها محافظ الغربية، لتهنئتها وإخبارها أن المحافظة ستقوم بتكريمها وزملائها في وقت لاحق، مؤكدة أنها ووالدتها وخالتها وجدتها لوالدتها ولوالدها خروا ساجدين وامتلأت أعينهم بالبكاء، واختلطت المشاعر ما بين البكاء والزغاريد.

وأشارت الطالبة رحمة، إلى أن هذا التفوق والنجاح لم يكن الأول، لكنها حصلت على المركز الأول في المرحلة الابتدائية على مستوى المدرسة، ومنذ بداية العام الدراسي في الصف الثالث الإعدادي نظمت وقتها بالمذاكرة نحو ثلاث إلى أربع ساعات يوميًا، وتحصيل الدروس أولًا بأول بمساعدة مدرسيها، ووالدتها.

رحمة الأولي علي الإعدادية وأسرتها

وأوضحت أنها كانت تتابع الأعمال الدرامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها كانت تنام عند الساعة التاسعة وتستيقظ عند الخامسة صباحًا، تذاكر المادة لمدة 45 دقيقة، وتحصل على راحة 15 دقيقة ثم تعود لمادة أخرى، مؤكدة أن الاستراحة بين المواد ساعدتها بشكل كبير في تفوقها الدراسي، وتحصيلها بشكل أفضل وعدم إجهادها جسديًا أو نفسيًا.

رحمة الأولي علي الإعدادية وأسرتها

وأشادة المتفوقة الصغيرة، بالدور الكبير لعائلتها وخاصة والديها وجدها لوالدتها الذين شجعوها على المذاكرة وبذل جهد يجعلها من المتفوقات في الدراسة طوال حياتها، متمنية من الله أن يستمر تفوقها الدراسي وتلتحق بكلية طب وتتخصص في الجراحة، لتحقق حلمها وحلم أسرتها والتي تُعد الحفيدة الكبري للعائلتين سواء للام أو الاب وهي الشقيقة الكبرى لمصطفى الأول على الابتدائية هذا العام في مدرسته، وساندي ثلاث سنوات.

رحمة الأولي علي الإعدادية وأسرتها

ووجهت رسالة للطلاب بصفة عامة ولطلاب الشهادة الإعدادية بصفة خاصة، بأن ينظموا أوقاتهم في المذاكرة وتحصيل دروسهم والابتعاد عن ضياع الوقت والنوم مبكرًا وعدم السهر في المذاكرة أو غيرها فبداية اليوم لابد أن تكون في موعدها الطبيعي بعد الفجر ونهايتها عقب صلاة العشاء بساعتين على الأكثر، حتى يستفيد الجسم من النوم ويجدد نشاطه ويصبح أكثر جاهزية للتعامل مع المذاكرة والدروس، ويعلي من التركيز وتسهم في الحصول على مراكز متقدمة في الدراسة.

رحمة الأولي علي الإعدادية وأسرتها

وأنهت الطالبة رحمة خالد محمود النقيب، أنه قبل كل شيء مما ذكرته يبقى الإيمان بالله والتمسك بالعلاقة القوية بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وهو أساس النجاح وتحقيق كل الأحلام لأن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، مؤكدة أن أهم أسباب تفوقها والسبب الرئيسي هو تمسكها بالعلاقة بينها وبين الله والحرص على الفروض والنوافل على حد سواء.