الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شاهد عيان على حادث قطار حلوان: «القطارات تمر بين المنازل منذ سنوات»

حادث قطار حلوان
حادث قطار حلوان

فاجعة جديدة فطرت قلوب المصريين برزت مشاهدها المأساوية التي ترسخ في الأذهان وتشت لها العقول، حيث شهد مساء اليوم الاثنين حادث اصطدام قطار بضائع بحافلتين "أتوبيس وميكروباص" ذلك بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة.

وأفاد أحد شهود العيان بالمنطقة أنهم فزعوا بصوت يشبه الانفجار مساء اليوم ما يقرب على الساعة الخامسة مساء، وسرعان ما وجدوا الحادث وقاموا بإبلاغ الشرطة، لافتا إلى أن جميع السكان والأهالي قدموا يد العون في إنقاذ العديد من الأشخاص من تحت القطار والأتوبيس.

"الناس مصدومة مش مصدقة اللي شافوا" هكذا عبر أحد أهالي المنطقة عن الفاجعة التي يعيش فيها السكان عقب حدوث الحداثة، مشيرا إلى أن الأتوبيس كان ينقل عمال وأثناء مروره اصطدم بالقطار والذي دهس الحافلة وتحطمت بالكامل لا يظهر منها سوى ملامح بسيطة.

وتابع: أن القطارات تمر وسط المنازل المأهولة بالسكان نظرا لوجود شريط القطار بهذا المكان، مشيرا إلى أنهم منذ عشرات السنين متواجدين بالمكان ولم يشهد حادث بهذه البشاعة من قبل، مؤكدا أن المصابين تم نقلهم بمستشفيات مختلفة.

الجدير بالذكر أن مساء اليوم الاثنين شهدت منطقة حلوان محافظة القاهرة حادث اصطدام قطار بضائع بسيارتين نتج عنها حتى الآن ٤ وفيات وما يقرب من ٢٤ مصابا تم نقلهم للمستشفيات.

وتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا بوقوع حادث قطار وسرعان ما تم الدفع بعربات الإسعاف وانتشار قوات الحماية المدنية بمكان الحادث وفرض كردون أمني.

وكان قد أعلنت هيئة السكك الحديدية أن حادثة قطار حلوان وقعت أثناء سير قطار محمل بالبضائع على خط التبين – العباسية مع سيارتي نقل ركاب كانت متوقفة على السكة بشكل متعارض مع مسار القطار ولا يوجد به مزلقان أو منطقة انتظار سيارات.

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. 

وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.

حادث قطار حلوان تصادم قطار حلوان كفر العلو بحلوان وزارة الصحة وزارة النقل قوات الحماية المدنية

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