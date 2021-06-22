دراسة تحذر سائقى الشاحنات من تناول الوجبات السريعة

اعرف السبب..

من المرجح أن يتعرض سائقو الشاحنات الذين يأكلون وجبات سريعة بانتظام للحوادث أكثر من أولئك الذين يأكلون طعامًا صحيًا.



وتوصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي سيء قد يزيد من مخاطر القيادة لسائقي الشاحنات الكبيرة والذين يظلون على الطريق لأكثر من 12 ساعة متواصلة.



وقام فريق من الباحثين في بكين بفحص النظام الغذائي لما يقرب من 400 سائق شاحنة ذكر في مدينة "سوتشو" بالصين - وهي مدينة تقع غرب شنجهاي في مقاطعة جيانجسو.



ووفقًا للتقرير التقرير المنشور بموقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد قرر الباحثون أن السائقين الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة والبروتينات الحيوانية كانوا أكثر عرضة للإرهاق والقيادة بشكل خطير، مما قد يؤدي إلى حوادث السيارات.



وأكد الباحثون، أن سائقى الشاحنات الذين تناولوا وجبات غنية بالخضروات كانوا أكثر أمانًا وأكثر يقظة على الطريق.



وكان معظم السائقين تتراوح أعمارهم بين 31 و60 عامًا ، مع ما بين ست إلى 10 سنوات من الخبرة كسائق.



وخضع كل من السائقين في الدراسة، لإستبيان يسأل عن عدد المرات التي تناولوا فيها كل نوع من 25 نوعًا مختلفًا من الطعام على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.



وخلال الدراسة، تم تصنيف السائقين في فئات وفقًا لنظامهم الغذائي المبلغ عنه، الأطعمة الغنية بالخضروات والأغذية الأساسية والبروتينات الحيوانية والأطعمة الخفيفة.



تناول الوجبات غير الداسمة قللت الحوادث بين السائقين

ووجد الباحثون، أن أولئك الذين تناولوا حمية غذائية غنية بالخضروات أو الأطعمة الأساسية يعانون من إجهاد أقل ويكونون السائقين أكثر أمانًا، وكانوا أكثر انتباهاً وارتكبوا أخطاء أقل أثناء القيادة وكانوا أقل عدوانية في قيادتهم.



في الوقت نفسه، كان السائقون الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على البروتين الحيواني وأولئك الذين يتبعون وجبات خفيفة أكثر عرضة لأن يكونوا سائقين غير آمنين.



وأوضح الباحثون، نتائج الدراسة تدعم العلاقة بين الأنماط الغذائية وسلوك القيادة في عينة من سائقي الشاحنات المحترفين.



ويؤثر النمط الغذائي للسائقين على مستوى إجهادهم وسلوكياتهم في القيادة ، بينما من المحتمل أن يؤثر التعب على سلوكيات السائقين أيضًا.