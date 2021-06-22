الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

اعرف السبب..

دراسة تحذر سائقى الشاحنات من تناول الوجبات السريعة

سائق شاحنة
سائق شاحنة

من المرجح أن يتعرض سائقو الشاحنات الذين يأكلون وجبات سريعة بانتظام للحوادث أكثر من أولئك الذين يأكلون طعامًا صحيًا.


وتوصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي سيء قد يزيد من مخاطر القيادة لسائقي الشاحنات الكبيرة والذين يظلون على الطريق لأكثر من 12 ساعة متواصلة.


وقام فريق من الباحثين في بكين بفحص النظام الغذائي لما يقرب من 400 سائق شاحنة ذكر في مدينة "سوتشو" بالصين - وهي مدينة تقع غرب شنجهاي في مقاطعة جيانجسو.
 

ووفقًا للتقرير التقرير المنشور بموقع "ديلى ميل" البريطاني، فقد قرر الباحثون أن السائقين الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة والبروتينات الحيوانية كانوا أكثر عرضة للإرهاق والقيادة بشكل خطير، مما قد يؤدي إلى حوادث السيارات.
 

وأكد الباحثون، أن سائقى الشاحنات الذين تناولوا وجبات غنية بالخضروات كانوا أكثر أمانًا وأكثر يقظة على الطريق.


وكان معظم السائقين تتراوح أعمارهم بين 31 و60 عامًا ، مع ما بين ست إلى 10 سنوات من الخبرة كسائق.


وخضع كل من السائقين في الدراسة، لإستبيان يسأل عن عدد المرات التي تناولوا فيها كل نوع من 25 نوعًا مختلفًا من الطعام على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وخلال الدراسة، تم تصنيف السائقين في فئات وفقًا لنظامهم الغذائي المبلغ عنه، الأطعمة الغنية بالخضروات والأغذية الأساسية والبروتينات الحيوانية والأطعمة الخفيفة. 
 

تناول الوجبات غير الداسمة قللت الحوادث بين السائقين
ووجد الباحثون، أن أولئك الذين تناولوا حمية غذائية غنية بالخضروات أو الأطعمة الأساسية يعانون من إجهاد أقل ويكونون السائقين أكثر أمانًا، وكانوا أكثر انتباهاً وارتكبوا أخطاء أقل أثناء القيادة وكانوا أقل عدوانية في قيادتهم. 


في الوقت نفسه، كان السائقون الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على البروتين الحيواني وأولئك الذين يتبعون وجبات خفيفة أكثر عرضة لأن يكونوا سائقين غير آمنين.
 

وأوضح الباحثون، نتائج الدراسة تدعم العلاقة بين الأنماط الغذائية وسلوك القيادة في عينة من سائقي الشاحنات المحترفين.
 

ويؤثر النمط الغذائي للسائقين على مستوى إجهادهم وسلوكياتهم في القيادة ، بينما من المحتمل أن يؤثر التعب على سلوكيات السائقين أيضًا.

حوادث ديلي ميل دراسة الوجبات السريعة حوادث السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات جديدة للموظفين فى 128 جهة

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا