الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة بنى سويف» تناقش استعدادات إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الاجتماع
الاجتماع

عقدت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الاثنين، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

حيث تم عقد الاجتماع الأول للتجهيز للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحضور  ماجد موريس مشرف بوزارة الصحة، والدكتورة أمنية حسن مدير الوقائى، والأطباء مسئولي الوقائى، ومسئولى التطعيمات بالادارات الصحية ومراقبى أوائل الإدارات الصحية ومشرفي المديرية بالوقائى.

وتناول الاجتماع الاستعداد التام للتحهيز للحملة ومناقشة السلبيات التى وردت فى الحملة السابقه وضرورة تلافيها والاهتمام بسلسلة التبريد وتوفير أكياس التبريد الكافية والبديلة مع الاهتمام بمراجعة جميع خطط الوحدات الصحية مع اتباع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء تدريب الفرق المشاركة فى الحملة وكذلك أثناء الحملة.

بني سويف وزارة الصحة الوحدات الصحية التطعيم ضد شلل الأطفال صحة بني سويف الوقائية والاحترازية

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