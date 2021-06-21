تونس: تسجيل 2478 إصابة جديدة بكورونا و80 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم، عن تسجيل 2478 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 385 ألفًا و428 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضًا تسجيل 80 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14 آلفًا و118 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 3690 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 18 ألفا و269 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 484 حالة، إلى جانب 122 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.