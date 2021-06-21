«الإحصاء»: 2.4 مليار دولار صادرات مصر لغرب أوروبا خلال 3 أشهر

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول غرب أوروبا سجلت ارتفاعًا إلى حدود 2.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 538 مليون دولار خلال عام.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن إيطاليا جاءت فى المرتبة الأولى بين دول غرب أوروبا التى بلغت الصادرات المصرية إليها 559.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 460.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 99 مليون دولار خلال عام، يليها إسبانيا بقيمة 276.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 329.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر للمملكة المتحدة بلغت 264.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 222.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 42.4 مليون دولار خلال عام، كما بلغت صادرات مصر لألمانيا 184.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 145.4 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات لبلجيكا 108.5 مليون دولار خلال الربع الأول من 2021 مقابل 93.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة 15.1 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 43.5٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪ ، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).



وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 2.2٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.