الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

10 أرقام من موازنة العام الجديد لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

عززت أرقام الموازنة العامة الجديدة من العمل استكمال الإنجازات في مسيرة «البناء والتنمية»؛ مع انطلاق «الجمهورية الجديدة» التي ترتكز على تيسير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم في كافة المجالات. 

وبدا ذلك جليًا في تعزيز أوجه الإنفاق على تعظيم الاستثمارات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستراتيجية بناء الإنسان بإعطاء أولوية متقدمة لقطاعى الصحة والتعليم. 

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بعد موافقة مجلس النواب على موازنة العام المالي الجديد، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري. 

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تهم المواطنين بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

1- ٢٧٥,٦ مليار جنيه للصحة و٢٥٦,١ مليار للتعليم قبل الجامعي و١٣٢ مليار للتعليم العالي. 

2- حجم المصروفات خلال العام المالي المقبل ١,٨ تريليون جنيه والإيرادات ١,٣٦٥ تريليون جنيه. 

3- ٢٧,٦٪ زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية.. لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية. 

4- ٨ مليارات جنيه «دعم الصادرات».. لتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة والحفاظ على العمالة.

5-١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز والكهرباء للصناعة و٢ مليار جنيه لمبادرة «تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي».

6- زيادة الأجور إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة. 

7- ٢,٦ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي و١,٥ مليار جنيه للعاملين بالعاصمة الإدارية. 

8- ٣٢١ مليار جنيه للدعم منها ٨٧,٢ للسلع التموينية و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية و«تكافل كرامة» و٧,٨ مليار جنيه للدعم النقدي والمرافق للإسكان الاجتماعي. 

9- ١٨٠ مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات ليصل إجمالي التحويلات إلى ٥١٠,٥ مليار جنيه فى ثلاث سنوات.

10- ٧ مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة واستكمال التأمين الصحي الشامل في ٥ محافظات.

الموازنة العامة الجديدة الانجازات الحياة الكريمة الاستثمارات الجمهورية الجديدة وزير المالية الدكتور محمد معيط

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وائل لطفي

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