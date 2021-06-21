محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.
أكد المحافظ، على حرص، واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.
وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الاوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.
من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالب، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن اعمال تصحيح اوراق اجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدأت عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، مشيرا إلي أن أعمال التصحيح تمت بمعرفة 4 آلااف معلم و800 موجه مادة دراسية.
وأوضح أنه تم تقسم مقار تقدير الدرجات لثلاثة قطاعات، القطاع الأوسط ومقره مدينة المنيا، القطاع الشمالى ومقره مدينة بنى مزار ، القطاع الجنوبى ومقره مدينة ملوى مشيرا إلي أن أعمال التصحيح تم مراجعتها ثلاث مرات حرصا علي حصول الطلاب علي حقوقهم في الدرجات بصورة دقيقة وصحيحة.
وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين.. متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح خلال مسيرتهم القادمة وطالبهم بالاستمرار في التفوق خلال المراحل الدراسية القادمة حتي يكونوا قدوة ومثالا لمن بعدهم من الطلاب يحتذون به.