محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.5%

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%، بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.



أكد المحافظ، على حرص، واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.



وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الاوائل والمتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال العام الدراسي، متمنيا دوام النجاح والتفوق.



من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالب، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا أن اعمال تصحيح اوراق اجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بدأت عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، مشيرا إلي أن أعمال التصحيح تمت بمعرفة 4 آلااف معلم و800 موجه مادة دراسية.

وأوضح أنه تم تقسم مقار تقدير الدرجات لثلاثة قطاعات، القطاع الأوسط ومقره مدينة المنيا، القطاع الشمالى ومقره مدينة بنى مزار ، القطاع الجنوبى ومقره مدينة ملوى مشيرا إلي أن أعمال التصحيح تم مراجعتها ثلاث مرات حرصا علي حصول الطلاب علي حقوقهم في الدرجات بصورة دقيقة وصحيحة.

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين.. متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح خلال مسيرتهم القادمة وطالبهم بالاستمرار في التفوق خلال المراحل الدراسية القادمة حتي يكونوا قدوة ومثالا لمن بعدهم من الطلاب يحتذون به.

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محافظ المنيا يعتمد نتيجة الأعدادية

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الأعدادية