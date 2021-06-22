أمانة مسعف.. أعاد مبلغ مالى ومتعلقات لمصابين فى حادث بالوادى الجديد

أعاد أحد رجال الإسعاف المصرية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، مبالغ مالية وتليفونات محمولة ومتعلقات هامة أثناء إسعاف أحد المصابين بحادث داخل نطاق المحافظة.

أكد الدكتور أحمد النفار مدير هيئة الإسعاف بالوادي الجديد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن طاقم نقطة إسعاف الكيلو 112 بطريق “الخارجة _ الداخلة” إستطاع إرجاع كافة المتعلقات من مبالغ مالية وتليفونات محمولة ولاب توب ومتعلقات هامة كانت بحادث سيارة أمس بطريق الخارجة _ أسيوط.

وأضاف النفار أنه للمرة الثالثة على التوالي تسترجع نقطة إسعاف الكيلو 112 كامل المبالغ المالية المتعلقة بالمصابين وجميع متعلقاتهم الشخصية الموجودة معهم في الحادث دون نقصان، مؤكدًا أن رجال الإسعاف معاهدين الله على حمل الأمانة وتسليمها لأصحابها حسبما أقسم ذلك أثناء إستلامه العمل وآداء قسم شرف الأمانة والمهنة.

وأعلن النفار عن أسماء المسعفين الأمناء الذين أدوا عملهم على أكمل وجه وهم المسعف سيد نجيب إسحاق، والسائق عبدالعليم فواز ووجه مدير هيئة الإسعاف بالوادي الجديد الشكر والتقدير لهؤلاء المسعفين الأمناء على تأدية واجبهم الوطني بكل شرف وأمانة، مؤكدًا أنه سيتم تكريمهم أمام الجميع على ما يبذلونه من جهد وأمانة وإخلاص في الإرتقاء بهيئة الإسعاف المصرية.

وأشار الدكتور أحمد النفار إلى أن التكريم جاء عرفانًا وتقديرًا وتشجيعاً للمسعفين على أمانتهما، وحرصًا من هيئة الإسعاف على تكريم كل مجتهد يراعى الله في عمله، فهكذا ترقى الأمم.

وأضاف مدير هيئة الإسعاف المصرية بالوادي الجديد، أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الأحداث، فكثيرًا ما يجد رجال الإسعاف متعلقات شخصية ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية ويقومون بالحفاظ عليها وإرجاعها لذوي المصابين أو المتوفين بالحوادث، فهم يُعرفون دائمًا بالأمانة والإخلاص في العمل.