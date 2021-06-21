الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالنصب على والدة زوجة الفنان تامر حسنى

تامر حسني وزوجته
تامر حسني وزوجته

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهم بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من والدة الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت والدة بسمة بوسيل اتهمت أحد الأشخاص بالنصب عليها والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها، وذكرت أن المتهم غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 أكتوبر، واستولى على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة حبس المتهم زوجة المطرب تامر حسنى والدة الفنانة بسمة بوسيل مصوغات ذهبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

مع بداية فصل الصيف.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

تكليف رئاسى بإزالة جميع التعديات على حرم السكة الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا