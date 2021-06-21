حبس المتهم بالنصب على والدة زوجة الفنان تامر حسنى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهم بسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية من والدة الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت والدة بسمة بوسيل اتهمت أحد الأشخاص بالنصب عليها والاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من والدة الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسنى، اتهمت فيه أحد الأشخاص بالنصب عليها، وذكرت أن المتهم غافلها خلال تواجدها بكافيه بمدينة 6 أكتوبر، واستولى على مبلغ مالى ومصوغات ذهبية خاصة بها وفر هاربا.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.