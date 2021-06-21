تشييع جثمان شيخ بالطبل والمزمار فى البحيرة (فيديو)

شيع المئات من أهالي قرية طربمبا التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، جنازة الشيخ رأفت العباسى، أحد شيوخ الطرق الصوفية بالقرية، وسط إطلاق سيدات القرية الزغاريد ومجموعة تقرع الطبول والدفوف والمزمار وتصفيق من المشاركين في الجنازة.

وتداول عدد من رواد ومستخدمى مواقع "فيس بوك"، فيديو يظهر فيه أهالي قرية طربمبا بمركز دمنهور، يشيعون جثمان أحد شيوخ الصوفية بالقرية، وسط اطلاق السيدات الزغاريد وقامت مجموعة تقرع الطبول والدفوف والمزمار.

وقال أحد أهالي القرية إن المتوفى ينتمي للطرق الصوفية، وأن معظم عائلة المتوفي من حافظي القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذه الطريقة شائعة في تشييع الجنازات لديهم، مضيفا أنه لم يتم إعداد مقام له حيث تم دفنه في مقابر عائلته.

وأضاف أن هذه العائلة تتسم بالخلق الدمس، مشيرا إلى أن الشيخ العباسي كان حافظا للقرآن الكريم، منوها أنه يقوم بتلاوته في الجنازات الخاصة بالقرية والقرى المجاورة.