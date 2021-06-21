الإثنين 21 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: متحور دلتا صار فى 92 دولة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن.

وقالت: "دلتا" يثير قلقًا خاصًا لأنه معدٍ بشكل أكبر وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهذا يرجع أيضًا إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأعلن الأطباء في الهند في وقت سابق عن قائمة بالأعراض الخطيرة التي تتميز بها سلالة فيروس كورونا الهندية الجديدة "دلتا بلس".

وسجلت ولاية ماهاراشترا الهندية أمس الأحد، 20 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها "دلتا بلس"، لم يعرفها العالم من قبل.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت ما يقارب الـ30 مليون إصابة، وأكثر من 388 ألف حالة وفاة.

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