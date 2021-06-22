الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أنواع توكيلات الشهر العقارى فى محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

محاضرة بمعهد محاماة
محاضرة بمعهد محاماة

استعرض الدكتور تامر بكر، رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، أنواع التوكيلات.

جاء ذلك في محاضرة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، تم تنظيمها لمحاميّ ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة.


وأشار إلى أن هناك أنواع للتوكيلات.

1- توكيل رسمي عام فى القضايا

وأوضح أنه التوكيل الذي يتم عمله للمحامي، وغالبا ما يسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل (المحامى فى هذه الحالة)، برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده، والكثير من الأعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين، وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه.

وتابع: لا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز فى أى شيء، فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أى شيء آخر.

2- التوكيل الرسمي الخاص فى القضايا

ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة، أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا.

 

3-التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة)، (توكيل إدارة سيارة)، (توكيل بيع شىء معين أو إدارته).

وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل، فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.

 

4- التوكيل الرسمى العام

يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات، من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله.


وعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحاميّ ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القاهرة وحلوان والقاهرة الجديدة، تحت رعاية‏ رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة.

وألقى المحاضرة الدكتور تامر بكر، رئيس مأمورية شهر عقاري سابقًا ودكتوراه في القانون، والمحامي بالنقض، متناولا إجراءات الشهر العقاري وأقسامه وأنواع التوكيلات.

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