«الصحة العالمية»: الدول الأكثر فقرًا لديها أزمة فى توفير لقاح كورونا

أكد كبير مستشاري منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، اليوم، أن نصف الدول الأكثر فقرا التي تتلقى لقاحات كورونا من خلال مبادرة "كوفاكس" مهددة بعدم الاستمرار في التطعيم.

وقال أيلوارد، المسئول بالمنظمة التي تشارك في إدارة برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في تصريحات صحفية، أن أكثر من نصف الدول الثمانين لا يوجد لديها ما يكفي من جرعات اللقاح لمواصلة برامجها في الوقت الحالي، في إشارة إلى آلية التزام السوق المسبق نحو الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة، وأضاف أن النسبة الفعلية ربما كانت "أعلى بكثير".

وتابع أن الجرعات لدى بعض تلك الدول نفدت بالكامل.

ويأتي النقص الناجم جزئيا عن التأخر في التصنيع والإمدادات من الهند، تزامنا مع زيادة الإصابات والوفيات في جميع أنحاء أفريقيا في ظل موجة ثالثة من العدوى.

من ناحية أخرى، بدأت تتضح خطط لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا في أفريقيا وسط تنامي المخاوف من الإتاحة غير المتساوية للقاحات أثناء الجائحة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أول مركز لإنتاج لقاح إم أر إن إيه سيتم إنشاؤه في جنوب أفريقيا بمساعدة من اتحاد شركات.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا سيريل راموفوزا عن ترحيبه بهذه الخطط باعتبارها خطوة مهمة لجعل أفريقيا أقل اعتمادا على اللقاحات التي يتم توريدها من الخارج. وقال راموفوزا "إنها لا تأتي أبدا. لا تصل أبدا في الوقت المحدد". وأضاف أنه سيتم في المركز أيضا تدريب العمال المهرة اللازمين لإنتاج اللقاحات لمكافحة الفيروس.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رسالة بالفيديو "هذه ستكون الأولى من مبادرات كثيرة سوف ندعمها. من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسيوس "هذا نبأ عظيم ولا سيما بالنسبة لأفريقيا التي لديها أقل قدر من الوصول للقاحات".