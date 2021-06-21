«الشندويلى» يتوقع زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة

توقع المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشندويلي في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة وبشدة توطيد علاقة مصر مع دول المنطقة والقارة الإفريقية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا ملموس على أرض الواقع من خلال عقد اللقاءات والمنتديات بالإضافة إلى الزيارات المتبادلة بين قيادات ووزراء مصر والدول الأخرى.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن الاتحاد وقع بالفعل بروتوكول تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا أن مصانع وشركات الاتحاد مستعدة للدخول في ليبيا لإعادة إعمارها مع الحكومة المصرية.

وأشار رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال المصريين حصلوا على ثقة كبيرة جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لقدراتهم على التنمية وإنشاء المشروعات داخل وخارج مصر أيضاً.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل أمس، نجلاء المنقوش وزير الخارجية الليبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية في مصر، مؤكدًا دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولًا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل، كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.