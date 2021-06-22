الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ومناقشتهم في وقوع الحادث

انتقال قيادات أمن القاهرة للمستشفى للاطمئنان على مصابى حادث قطار حلوان

حادث قطار حلوان
حادث قطار حلوان

انتقل قيادات أمن القاهرة إلي مستشفي حلوان العام لمناقشة من تسمح حالتهم الصحية من مصابي حادث قطار حلوان حول كيفية وقوع الحادث والاطمئنان علي حالتهم الصحية. 

 

وتحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها وبدأو في الاستماع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار بأتوبيسين بمدينة حلوان.

 

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن قطار حلوان اصطدم بـ٢ أتوبيس.

 

وأوضح أن الأتوبيسات المتصادمة مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.

 

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.

 

وتابع المصدر أنه يتم حاليا رفع آثار الحادث. وأن خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع، موضحًا أن عدد الضحايا 2 متوفين و6 مصابين.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاة وإصابة 8 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

حادث قطار حلوان قطار حلوان مباحث القاهرة كيفية وقوع الحادث اصطدام قطار باتوبيسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

التضامن: نعمل على حصر أعداد ضحايا حادث قطار حلوان

قطار بضائع يدهس أتوبيس عمال في حلوان (فيديو)

متعب يستعد لإجراء فحوصات طبية خارج مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا