ومناقشتهم في وقوع الحادث
انتقال قيادات أمن القاهرة للمستشفى للاطمئنان على مصابى حادث قطار حلوان
انتقل قيادات أمن القاهرة إلي مستشفي حلوان العام لمناقشة من تسمح حالتهم الصحية من مصابي حادث قطار حلوان حول كيفية وقوع الحادث والاطمئنان علي حالتهم الصحية.
وتحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها وبدأو في الاستماع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار بأتوبيسين بمدينة حلوان.
وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن قطار حلوان اصطدم بـ٢ أتوبيس.
وأوضح أن الأتوبيسات المتصادمة مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.
وتابع المصدر أنه يتم حاليا رفع آثار الحادث. وأن خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع، موضحًا أن عدد الضحايا 2 متوفين و6 مصابين.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاة وإصابة 8 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.