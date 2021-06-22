انتقال قيادات أمن القاهرة للمستشفى للاطمئنان على مصابى حادث قطار حلوان

ومناقشتهم في وقوع الحادث

انتقل قيادات أمن القاهرة إلي مستشفي حلوان العام لمناقشة من تسمح حالتهم الصحية من مصابي حادث قطار حلوان حول كيفية وقوع الحادث والاطمئنان علي حالتهم الصحية.

وتحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها وبدأو في الاستماع لشهود العيان في واقعة اصطدام قطار بأتوبيسين بمدينة حلوان.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن قطار حلوان اصطدم بـ٢ أتوبيس.

وأوضح أن الأتوبيسات المتصادمة مع قطار بحلوان كانوا يمرون عبر مكان غير مخصص للعبور.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تكثف جهودها للقبض على سائقي الأتوبيسات.

وتابع المصدر أنه يتم حاليا رفع آثار الحادث. وأن خط السكك الحديد الموجود مخصص لنقل البضائع، موضحًا أن عدد الضحايا 2 متوفين و6 مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا وتبين اصطدام قطار باتوبيس ووفاة وإصابة 8 أشخاص وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.