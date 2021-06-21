وزير النقل يشيد بسائق قطار حلوان: «الله ينور عليه»

كشف المهندس مصطفى أبوالمكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، عن رد فعل كامل الوزير، وزير النقل بعد إبلاغه بحادث قطار حلوان، «قالي الله ينور على السواق ده»، فذكر أن المنطقة التي شهدت الحادث عشوائية.

وأكد رئيس الهيئة، أن هناك منطقة حرم للسكك الحديدية حدثت عليها تعديات، كما أن خط السكك الحديدية متواجد من قبل المنازل المعتدية على الحرم، وليست هناك سلطة لوزارة النقل من أجل إزالتها.

وقال «أبوالمكارم»، في تصريحات تليفزيونية، إننا نتعامل مع أمر واقع، ونحاول تخفيض سرعة القطار حينما يقترب من المناطق التي توجد بها منازل، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بسبب اتجاه سيارتين ميني باص في عكس خط القطار، كما أن القطار لم يستطع الوقوف فجأة كونه يضم 22 عربة محملة بالرخام، فأطلق إشارة التنبيه لكن سائقي الأتوبيسين لم يستطيعا التصرف فاصطدم القطار بأحد الأتوبيسين.