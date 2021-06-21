«التخطيط»: 16.1 مليار جنيه استثمارات لخدمات التنمية المحلية بالمحافظات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 16.1 مليار جنيه استثمارات لخدمات التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية، وتأتى المخصصات الاستثمارية المدرجة لمحافظة القاهرة في المرتبة الأولى من إجمالي المخصصات لباقى محافظات الجمهورية بنسبة استثمارات 16.3%، ثم تليها محافظة الجيزة مرتبة ثانية بنسبة 6.8%، ثم محافظة البحيرة بنحو 6.1%.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن برنامج التنمية المحلية يتضمن خمسة برامج فرعية، حيث تخصص لخدمات الطرق والكبارى مبلغ 7.66 مليار جنيه بنسبة 47.4%، وخدمات تحسين البيئة مبلغ 3.37 مليار جنيه بنسبة 20.8%، خدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية مبلغ 2.42 مليار جنيه بنسبة 15%، خدمات مد وتدعيم شبكات الكهرباء معدات الإنارة مبلغ 1.44 مليار جنيه بنسبة 9%، خدمات الأمن والإطفاء والمرور مبلغ 1.27مليار جنيه بنسبة 7.9%.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرنامج التنمية المحلية للعام المالى 2021-2022، القاهرة 2.6 مليار جنيه بنسبة 16.3%، الجيزة 1.1 مليار جنيه بنسبة 6.8%، البحيرة 993 مليون جنيه بنسبة 6.1%، الاسكندرية 950 مليون جنيه بنسبة 5.9%، أسيوط 922.8 مليون جنيه بنسبة 5.7%، المنيا 853.5 مليون جنيه بنسبة 5.3%، الشرقية 780.8 مليون جنيه بنسبة 4.8%، الأقصر 589.3 مليون جنيه بنسبة 3.6%، كفر الشيخ 574 مليون جنيه بنسبة 3.6%، القليوبية 567.2 مليون جنيه بنسبة 3.5%، بنى سويف 561.8 مليون جنيه بنسبة 3.5%، الفيوم 512.8 مليون جنيه بنسبة 3.2%.

كما أشارت وزارة التخطيط، إلى مخصصات محافظة الدقهلية 512.3 مليون جنيه بنسبة 3.2%، بورسعيد 512 مليون جنيه بنسبة 3.2%، الغربية 507.1 مليون جنيه بنسبة 3.1%، البحر الأحمر 455.8 مليون جنيه بنسبة 2.8%، المنوفية 437.1 مليون جنيه بنسبة 2.7%، أسوان 425 مليون جنيه بنسبة 2.6%، دمياط 414.4 مليون جنيه بنسبة 2.6%، الاسماعيلية 376.8 مليون جنيه بنسبة 2.3%، جنوب سيناء 318 مليون جنيه بنسبة 2%، شمال سيناء 318 مليون جنيه بنسبة 2%، السويس 295.2 مليون جنيه بنسبة 1.8%، الوادى الجديد 291.5 مليون جنيه بنسبة 1.8%، مطروح 254.4 مليون جنيه بنسبة 1.6%.