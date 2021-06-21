«بلومبرج»: مؤشر البورصة المصرية الرئيسي الأفضل عالميا

اعتبرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية، اليوم، أن مؤشر "إي جي إكس 30" الرئيسي بالبورصة المصرية، كان الأفضل أداء حول العالم اليوم.

وارتفع المؤشر الرئيسي في جلسة الإثنين، بنسبة 2.7%، ليصل إلى حاجز 10 آلاف نقطة ليغلق عند 10061 نقطة، بدعم من تركيز المستثمرين على التقييم المحلي الرخيص، وهو الارتفاع الأعلى بين أكثر من 90 مؤشرا عالميا تراقبها بلومبرج.

وعوضت البورصة المصرية، الخسائر التي فقدتها الفترة الماضية بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان يجري التداول في السوق عند أدنى مستوى منذ أبريل 2020 قبل قفزة تعاملات الإثنين.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، بنسبة 3.5% وشركة "فوري" بنسبة 2.7%، وسهم "الشرقية للدخان"، بنسبة 3.6%، و"السويدي إلكتريك" بنسبة 5.6%.

وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة الإثنين، بقيمة 11.96 مليار جنيه، ليغلق عند 644.250 مليار جنيه.

وقال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة "برايم لتداول الأوراق المالية":" نعتقد أن السوق لم تكن تولي اهتماما كبيرا للتقييم، الرخيص جدا"، وفقا للوكالة.

وأضاف: "قلنا إنها مجرد مسألة وقت قبل أن تعود السوق لرشدها وتعود للأداء الذي شاهدناه اليوم".

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بصافي 1.6 مليون جنيه و3.52 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 5.16 مليون جنيه.

وخلال تداولات الإثنين، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.78 مليار جنيه، من خلال 600.2 مليون سهم، عبر 58.21 ألف صفقة.

وتحظى مصر باشادات دولية واسعة في خطوات التحسن الاقتصادي، حيث صنفت الإحصائيات الدولية مصر بين الـ 15% من دول العالم التى تجنبت الانكماش الاقتصادى.

وتعد مصر الدولة الوحيدة التى سجلت معدل نمو إيجابى تجاوز 2% بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.