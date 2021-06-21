محمود بكرى يطالب ببناء سور بمنطقة حادث قطار حلوان (فيديو)

قال محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن موقع حادث قطار حلوان الذي اصطدم بسيارتين "ميني باص" غير مخصص لمرور السيارات والتوك توك.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن القطار دائمًا ينقل الأحجار والرخام إلى مدينة الجلالة، واضطر المواطنون للمرور عليه لاختصار الطريق في العودة إلى منازلهم، مطالبًا ببناء سور لمنع مرور المركبات للحفاظ على حياة المواطنين.

واصطدم قطار بضائع بـ2 ميني باص تابعين لأحد المصانع في منطقة «كفر العلو» في حي حلوان بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقلت سيارة الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات.