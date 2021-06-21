«الضلع السابع».. رواية جديدة لـ سعاد مصطفى تناقش العنف الأسري

صدر حديثًا عن دار ديير للنشر والتوزيع رواية "الضلع السابع" للروائية سعاد مصطفى، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ52 والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

تناقش الرواية العنف الأسري وتأثيره على سلوك المعنف وشخصيته، موقف المجتمع ، والأمراض النفسية التي يعاني منها المعنفين ونظرتهم لذواتهم وللمجتمع.

الرواية هي الجزء الثاني في سلسلة تناقش العنف الأسري وكانت سعاد مصطفى قد بدأتها برواية تزوجت ساديا والتي صدرت عام 2016.

وجاء في تصدير الرواية" كان أبي يلمسني دائمًا، إما في أثناء ضربي وتعنيفي، أو عندما يختلط عليه الأمر بيني وبين أمي، كنت أخاف لمسته، كانت ترعبني، تجعلني أختنق، ينتابني الغثيان، أرتعش وأرغب في الهروب. اكتشفت فيما بعد أنني لا أخشى لمسة أبي فقط، بل لمسات الجميع ،كانت تترك لدي الأثر نفسه، حرصت على آلا أتعرض للمسّ، كنت أتجنب وسائل المواصلات المزدحمة، أسارع لأجد مقعدًا منفردًا منزويًا بأي مكان أذهب إليه، أبتعد عن السلالم الكهربائية التي يتكالب عليها الناس وأفضل صعود عشرات السلالم لأنها خالية، أي مكان به الكثير من الناس حيث يمكن لأحدهم لمسي حتى عن طريق الخطأ كنتُ أفر منه هاربة، اعتقد البعض أنني غريبة الأطوار وتجنبني الجميع".

أما عن سعاد مصطفى فهي روائية مصرية تخرجت في كلية الآداب قسم الإجتماع شعبة اعلام تخصص إذاعة 2011، وأكملت تمهيدي ماجستير في نفس الجامعة 2012، ودبلومة عامة في التربية من مركز التأهيل التربوي جامعة الأزهر بالمنوفية 2015.

صدر لها روايات " تزوجت ساديًا"، نسخة الكترونية ٢٠١٦ وجاري تجهيزها للطباعة ورقيًا لطرحها بموسم الصيف بعد معرض الكتاب القادم، ورواية " ملامح روح" صدرت عن دار زحمة كتاب معرض القاهرة يناير ٢٠١٧، ورواية " أفعى العرش" وهي فانتازيا تاريخية صدرت ورقيًا عن دار ديير للنشر والتوزيع يناير ٢٠١٩، "أورنيلا" فانتازيا تاريخية وتعتبر الجزء الثاني من أفعى العرش لكنها تحدث في زمن يسبق الزمن الذي تناولته في الجزء الأول صدرت ورقيًا عن دار ديير للنشر والتوزيع يناير ٢٠٢٠.