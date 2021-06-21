الإثنين 21 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمري العاشر» تشيد بتحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية

الدكتور سمير عارف
الدكتور سمير عارف

أكد الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الاقتصاد المصري يشهد حالة تحسن كبير خلال الفترة الحالية نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقال عارف في تصريح لـ"الدستور"، إن تلك الإجراءات الإصلاحية ساهمت في إنقاذ الاقتصاد والصناعة المحلية خلال جائحة فيروس كورونا، بشهادة المؤسسات الدولية الكبيرة مثل صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن العالم أجمع تأثر بتداعيات الجائحة إلا مصر لما تتأثر كثيرًا بتلك الجائحة.

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بمخصصات الموازنة العامة الجديدة التى تم عرضها على البرلمان مؤخرًا، لافتًا إلى أن الموازنة تؤكد صعود الاقتصاد المصرى بشكل كبير، بالإضافة إلى إعطاء مؤشرات مهمة وقوية أمام العالم تدل على تحسن مناخ الاقتصاد الوطني وتساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة القادمة.

وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان الصناعية، إن المشروعات القومية الكبرى الذي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل فى إنقاذ قطاع الصناعة فى مصر من الانهيار، وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات الصناعية وذلك منذ تفشى أزمة فيروس كورونا فى الوقت الذى توقفت فيه عجلة الإنتاج فى أغلب دول العالم.

وأكد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن القطاع الصناعي فى مصر بدأ فى مرحلة التعافي بشكل نهائي جراء التداعيات السلبية للعام الماضي، بسبب إدارة الدولة بكافة الوزارات لتلك الأزمة بكفاءة عالية وروح وطنية، وتعاون كبير من جانب المستثمرين فى أغلب المدن الصناعية على رأسها مدينة العاشر من رمضان. 

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