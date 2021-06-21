محمد إسماعيل يشارك فى افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز بطريق القاهرة الإسكندرية

شارك محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في افتتاح محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس - شيل اوت) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس؛ حيث شارك عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

جاء ذلك ضمن مشروعات إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز

ويأتى أهمية افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن يأتى تأكيدا على الانتشار المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها واسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق السريعة.

3 سنين تنسيقية.. محمد إسماعيل: «تنسيقية الأحزاب» سياسة بمفهوم جديد

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها طاقة النور التى أضاءت سماء السياسة المصرية، مشيرا إلى أن تلك التجربة استطاعت جمع التيارات السياسية والفكرية المختلفة، حيث إن شباب التنسيقية يجمعهم "حب الوطن" وحرصهم على الأمن القومي لمصر، وإن اختلفت آراؤهم فى القضايا المختلفة، فإنهم يظلون قادرين على العطاء معًا رغم هذه الاختلافات، وهذا ما يعطي ثراء للتجربة.

وأضاف أن التنسيقية أضافت للعمل السياسى مفهوما جديدا هو تقديم الحلول العملية العلمية القابلة للتنفيذ بدلا من مفهوم السياسة القديم الذى كان يعتمد فقط على "الخطابات والتصريحات"، متابعا: "هذه التجربة تعد هى الإجابة النموذجية لحل سؤال لطالما تحدث فيه الكثيرون وهو "تمكين الشباب" الذي بات حقيقة من خلال نماذج التنسيقية في نواب المحافظين ونواب مجلسي الشيوخ والنواب.

وذكر أن التنسيقية تجربة فريدة وأصبحت حلما لكل الشباب المصرى المؤهل الطموح المحب لوطنه والساعي لنهضته وتنميته حقا إنها "سياسة بمفهوم جديد".

افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز

افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز