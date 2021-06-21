الإثنين 21 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: طرح 134 ألف رأس من العجول والخراف الحية فى عيد الأضحى

العجول
العجول

أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة قام بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني ودعم أكثر من 30 ألف مربي بنحو 4,5 مليار جنيه وهو ما يصاحب استقرار الأسعار هذا العام وزيادة المعروض من اللحوم من خلال التحسين الوراثى ومشروعات التلقيح الاصطناعي والسلالات المحلية للمربي، وهناك اتفاق بين وزارة الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري لتوفير رؤوس من الماشية، كما أن مزارع مصر الخير التي قامت باستئجارها من وزارة الزراعة ستطرح إنتاج 8 مزارع للذبح الفوري وصكوك الأضاحي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة، ستعلن قريبا عن أسعار الأضاحي من العجول والخراف الخاصة بالمزارع  التابعة لقطاعاتها. 

وقال "القرش" لـ"الدستور"، إن الوزارة توفر مواشي وخراف حية من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه تم توفير 122 ألف رأس للذبح الفوري بموافقات استيرادية لشركات القطاع الخاص، منها استيراد 52 ألف رأس من العجول البقري بغرض الذبح الفوري من دولة السودان الشقيقة، واستيراد 70 ألف رأس من الأغنام الحية منها 25 ألف رأس من دولة السودان، و45 ألف رأس من دول أخرى.

كما توفر وزارة الزراعة نحو 12 ألف رأس من العجول والخراف الحية من إنتاج مزارع الوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن عن الإنجازات التي شهدتها مصر ‏في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتطوير مراكز تجميع الألبان.. لافتاً إلى أنه بلغ إجمالي تمويل البتلو 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية.

الزراعة طرح أكثر 140الف رأس العجول والخراف الحية عيد

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