خالد جلال يفتتح معرض «أضواء المسرح وروح المدينة» بالهناجر (صور)

هنأت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المشاركين في ورشة التصوير الفوتوغرافي تليفونيا، خلال افتتاح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، معرض "أضواء المسرح وروح المدينة" نتاج الورشة، وذلك مساء اليوم الاثنين بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون .

وأشاد المخرج خالد جلال، بلوحات المعرض ومستوى المصورين الفنانين المشاركين، وخلال تجوله بالمعرض وضع علامة التميز لعدد من اللوحات لكل مشارك، وحرص على تهنئة المشرف على الورشة الفنان المصور الفوتوغرافي السيد عبد القادر نائب مدير تحرير الأهرام للتصوير الصحفى، والسادة المشاركين فى الورشة، والتقاط الصور التذكارية معهم .

شارك فى المعرض ٦ من المصورين الفنانين الذين حرصوا على حضور الورشة من بين ١٣ مصورا تقدموا للورشة، خلال شهرى أبريل ومايو الماضيين، وضم المعرض أكثر من ٢٠٠ صورة فوتوغرافية تجسد أبرز ملامح المدينة والمشاهد المسرحية، ويستمر المعرض حتى ٢٨ يونيو الجارى .

الورشة تم تنظيمها من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفنى بالقطاع التي يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، وذلك بالتعاون مع مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، وقد حضر الافتتاح الشاعر والكاتب محمد أحمد بهجت، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالتصوير الفوتوغرافى.

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أقام الورشة الأولى للتصوير الفوتوغرافى فى عام ٢٠١٩، وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض نتاجها بعنوان "المسرح فى صورة" وضم المعرض أكثر من ٨٠ صورة، ووجهت باستمرار مثل تلك الورش المثمرة من أجل المساهمة فى خلق أجيال جديدة من المبدعين المصريين .

أما عن المخرج خالد جلال فقد بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة لقاء المسرحية وقدم من خلال عروض كثيرة بعضها من تأليفه، حصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج ثم قرر صقل الهواية بدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج المسرحي وسافر إلي روما للدراسة ومطالعة التجارب الفنية في الغرب، وعندما قرر العودة إلى مصر كان قرر الوزير فاروق حسني تعيينه مديرا لمسرح الشباب أثرا في تغير الأوضاع بالمسرح وكان عمره وقتها 28 سنة واعتبر أصغر مدير فرقة في هذا الوقت ثم تولى مركز الإبداع الفني في عام2002 ثم رئاسة مسرح الغد ثم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وأخيرا الإشراف علي مركز الإبداع.وهو حاليا يشغل رئيس قطاع الأنتاج الثقافى بوزارة الثقافة المصرية منذ أكتوبر 2015.

خالد جلال يفتتح معرض أضواء المسرح وروح المدينة

خالد جلال يفتتح معرض أضواء المسرح وروح المدينة

خالد جلال يفتتح معرض أضواء المسرح وروح المدينة

خالد جلال يفتتح معرض أضواء المسرح وروح المدينة

خالد جلال يفتتح معرض أضواء المسرح وروح المدينة